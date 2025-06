Milan, l’Under 17 femminile si ferma in finale: vince la Roma

Milan Femminile Under 17-Roma: 2-0 il risultato ad Anagni, le giallorosse superano la formazione di Treccani con un gol per tempo

(fonte: acmilan.com) - Si conclude con una sconfitta in Finale la grande stagione dell'Under 17 femminile di Mister Fabio Treccani. Ad Anagni (FR), nell'atto conclusivo contro la Roma che valeva lo Scudetto, sono state le giallorosse a imporsi con il risultato di 2-0. Un gol per tempo, entrambi nei minuti conclusivi di ciascuna frazione: Parente al 47' del primo tempo e Mascenti all'88'. Nel mezzo qualche occasione per cui recriminare, ma nel complesso solo applausi per la tenacia delle nostre rossonere, che ci hanno provato fino all'ultimo istante.