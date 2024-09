Femminile, Milan-Lazio 2-1: Karczewska la ribalta ed ecco la prima vittoria

La cronaca

Primo tempo frenetico quello tra Milan e Lazio. Le occasioni per le rossonere sono molte, ma le ragazze di Bakker non ne approfittano. Il Milan parte subito in avanti, con l'occasione di Renzotti, poi i tiri centrali di Domping e Rubio. Le rossonere sono andate vicine al vantaggio con Mascarello, che però tira fuori. La Lazio si è affacciata in avanti in un paio di occasioni, reclamando anche un calcio di rigore, per un contatto tra Piga e Visentin, giudicato regolare dall'arbitro. Sul finale i ritmi sono calati, ma è li che si è accesa la partita. La Lazio passa in vantaggio con uno splendido gol di Visentin, per le rossonere risponde subito Piga di testa.