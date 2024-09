LA CRONACA

Ottimo inizio di partita delle rossonere, il primo tiro arriva a conclusione di una fuga di Dompig palla al piede, destro potente dal limite che Cetinja para in due tempi. Siamo pericolosi specialmente a destra, con Renzotti e Koivisto che costruiscono attorno al quarto d'ora un paio di situazioni interessanti. Al 22' doppia opportunità in area, prima per Piga che non trova lo spazio per calciare e, pochi istanti dopo, per Rubio che invece calcia ma trova una deviazione per l'angolo. Ancora Rubio al 25', la spagnola ci prova di destro dal limite ma non crea problemi a Cetinja. Una fuga palla al piede di Dompig produce un'altra grande chance rossonera al 28', conclusa con un destro di Mascarello che esce di centimetri. Dopo un sostanziale dominio rossonero, al 42' arriva il gol della Lazio con un sinistro che colpisce la parte interna della traversa e si insacca alle spalle di Giuliani. Ma con merito, il pareggio rossonero è immediato: al 45' Piga sbuca sul secondo palo e insacca di testa la punizione precisa di Mascarello: 1-1!