Milan-Juventus Femminile, il match preview di ‘acmilan.com’ | News

QUI JUVENTUS — Percorso netto nelle prime due giornate per le bianconere, che con le vittorie su Pomigliano (2-3) e Sampdoria (4-1) si sono messe alle spalle l'eliminazione ai preliminari di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. In estate la Juventus si è rinnovata accogliendo diverse giocatrici francesi come Cascarino dal PSG, Garbino e Palis dal Bordeaux e l'ex di giornata Lindsey Thomas. Nell'ultimo turno contro le doriane, Montemurro ha optato per il seguente 4-3-3: Peyraud-Magnin; Gama, Lenzini, Cascarino, Nildén; Caruso, Gunnarsdóttir, Garbino; Cantore, Girelli, Beerensteyn (a segno con una doppietta, di Girelli e Garbino le altre due reti).

PRE-PARTITA — I precedenti in Serie A tra le due squadre vedono avanti la Juventus (6 vittorie a 3, con 2 pareggi), ma il Milan è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro partite vincendo due precedenti nella scorsa stagione. Le bianconere hanno subito meno conclusioni di tutte nei primi 180' (14), ma le rossonere possono vantare ben sette attacchi diretti nelle prime due giornate: è il dato migliore del campionato. Due nuove rossonere sono ex di giornata: Andrea Stašková (85 presenze e 36 gol tra il 2019 e il 2022) e Valentina Cernoia (143 partite giocate e 30 reti tra il 2017 e il 2023), mentre nell'ultimo precedente è arrivato il primo gol rossonero di Chanté Dompig, una delle tre attaccanti per numero di duelli vinti nelle prime due giornate (11, come Stašková).

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV — In Italia, Milan-Juventus verrà trasmessa in diretta TV sabato 7 ottobre alle 19.00 su Rai Sport, Rai Play e Dazn. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno successivo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE — Il direttore di gara di Milan-Juventus sarà Alberto Ruben Arena, fischietto della sezione di Torre del Greco. Ad assisterlo, ci saranno i guardalinee Monaco (Termoli) e Voytyuk (Ancona), quarto ufficiale Kurti di Mestre.

Sabato 7 ottobre la 3ª giornata di Serie A Femminile proporrà, oltre a Milan-Juventus, altri due match: Sampdoria-Como Women alle 12.30 e Pomigliano-Roma alle 15.00. Domenica 8 ottobre gli altri due appuntamenti del turno: Fiorentina-Napoli (12.30) e Sassuolo-Inter (15.00).

Così la classifica: Roma, Juventus 6; Inter, Fiorentina 4; Milan, Como Women 3; Pomigliano, Sassuolo 1; Napoli, Sampdoria 0.

