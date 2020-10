Milan-Juventus femminile, Ganz: “Giocare a San Siro sarà emozionante”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha parlato ai canali social del club rossonero della partita di questa sera a San Siro contro la Juventus.

“Una serata emozionante per tutte le squadre, per chi guarderà la partita e anche per me, visto che tornerò a San Siro da allenatore dopo essere stato giocatore. Daremo il massimo. E’ una gara difficile perchè affronteremo la Juventus, ma daremo battaglia dal primo all’ultimo minuto. Giocare a San Siro è anche un premio per queste splendide giocatrici. Se lo meritano – spiega Ganz . Le sensazioni sono buone, abbiamo cambiato tanto, abbiamo preso straniere e giocatrici italiane interessanti. Abbiamo cambiato sistema di gioco e quindi ci vorrà un po’ di tempo, ma siamo sulla strada giusta. Le ragazze danno sempre il 100% durante gli allenamenti e poi durante le partite si vede l’impegno settimanale”.

