Milan-Juventus Femminile, Bakker striglia il gruppo: e svela cos'ha detto all'intervallo

"Abbiamo iniziato bene nei primi 20 minuti. Siamo state coraggiose in difesa, cercando di alzare la pressione, ma dopo siamo arretrate e loro hanno segnato facilmente 3 gol in 5 minuti. Non potevo accettarlo, durante l’intervallo ho detto alle ragazze che l’unica cosa che ci rimaneva da fare era reagire. Ho detto: “Guardate la vostra maglia: siamo il Milan”. Dovevamo rispondere, credo che il secondo tempo sia stato migliore, ma negli ultimi cinque minuti abbiamo concesso gol come nel primo tempo. Hanno segnato troppo facilmente. Riguardando l’intera stagione, nonostante al momento sia molto difficile dirlo, siamo felici per esserci qualificate alla Poule Scudetto. Stiamo migliorando molto nelle ultime settimane, ma abbiamo bisogno di partite come queste per crescere sia individualmente che come squadra. Ora ci aspettano otto partite nella Poule Scudetto e non vediamo l’ora di affrontarle". LEGGI ANCHE: Milan, Pairetto punito per i gravi errori. D’Aversa, altro che buona direzione >>>