Milan-Inter Femminile, il riassunto ufficiale della partita

Non basta il quinto gol di Piemonte in campionato, il Milan si arrendono dopo tre vittorie consecutive contro l'Inter

Emiliano Guadagnoli

(fonte:acmilan.com) - Le rossonere non riescono a vendicare la sconfitta nel Derby di andata e sono costrette al ko tra le mura amiche del PUMA House of Football. La stracittadina - valida per la 15ª giornata di Serie A - si chiude con un passivo spropositato per quanto visto in campo: 4-1 in favore delle nerazzurre il risultato finale. I due gol incassati nel primo quarto d'ora di gioco hanno inevitabilmente indirizzato la gara, ma la reazione rossonera non è mancata, e il gol di Piemonte alla mezzora ha dato nuovo impeto alla manovra milanista. Il terzo gol ospite, unito all'errore di Asllani dal dischetto, ha successivamente chiuso i giochi ed esaurito le speranze di rimonta rossonere.

Tra le note positive il quinto sigillo in campionato di Martina Piemonte - secondo consecutivo dopo la firma sul campo della Fiorentina in Coppa Italia - e il sostegno del caloroso pubblico, tra cui il CEO Giorgio Furlani e una folta rappresentanza del Settore Giovanile rossonero. Le ragazze di Mister Ganz mancano dunque il sorpasso ai danni delle rivali e restano a quota 25 punti, ormai salde al quinto posto in classifica. Il prossimo appuntamento è sul campo della Juventus per provare a dare un altro sapore al finale di stagione, prima del match di ritorno dei Quarti di Coppa Italia.

LA CRONACA

Inizio in salita per le rossonere, che dopo soli 2 minuti incassano il vantaggio ospite: corner di Karchouni e Santi sblocca il Derby in mischia. Lo svantaggio sorprende il Milan che si sbilancia e lascia campo aperto alle ripartenze di Chawinga: al 15' l'ala nerazzurra si invola verso la porta e incrocia con il sinistro trovando il raddoppio. Stavolta la reazione rossonera è immediata: K. Dubcová aggira Thøgersen e crossa sul secondo palo, Asllani non impatta. Le rossonere aumentano intensità e spinta intorno alla mezzora e sfiorano il gol con il destro di Mascarello - respinto da Durante al 28' - e con il tiro-cross di Thomas che non trova la deviazione decisiva. Al 32' la pressione porta i suoi frutti e il Milan accorcia le distanze: Piemonte si libera dal limite e fa partire un destro violento che non lascia scampo a Durante. Nel finale di frazione la difesa ospite mura i tentativi di Grimshaw e Asllani, 1-2 all'intervallo.

Doccia fredda in avvio di ripresa per le rossonere: punizione dal limite di Karchouni deviata dalla barriera, la traiettoria sorprende Giuliani e si spegne in rete per il 3-1 nerazzurro al 52'. Le rossonere, però, costruiscono la chance per tornare subito in partita: Asllani anticipa Fördős e guadagna il rigore al minuto 56', dagli 11 metri apre il piattone ma Durante indovina l'angolo e neutralizza il destro dell'attaccante svedese. Il Milan accusa il colpo e si scontra con il muro ospite, non trovando i giusti spazi per impensierire la retroguardia avversaria. Al 74' l'Inter trova il quarto gol: Polli imbuca per Chawinga che spara addosso a Giuliani ma insacca a porta sguarnita sul secondo tentativo. Il finale regala poche emozioni: finisce 1-4.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 1-4

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Árnadóttir, Mesjasz, Nouwen, Bergamaschi (38'st Thrige); Mascarello (38'st Adami), Grimshaw; Thomas, Asllani, K. Dubcová (16'st Guagni); Piemonte. A disp.: Babb, Fedele; Fusetti, Soffia; Vigilucci; M. Dubcová. All.: Ganz.

INTER (4-3-3): Durante; Merlo, Alborghetti, Fördős, Thøgersen; Karchouni (23'st Pandini), Mihashi, Santi; Bonetti (23'st Nchout), Polli (35'st Robustellini), Chawinga (47'st Colonna). A disp.: Piazza; Kristjánsdóttir, Sønstevold, van der Gragt, Zappettini; Csiszár. All.: Guarino.

Arbitro: Kumara di Verona.

Gol: 2' Santi (I), 15' Chawinga (I), 32' Piemonte (M), 7'st Karchouni (I), 29'st Chawinga (I).

Note: rigore sbagliato da Asllani al 12'st. Milan, che tracollo: è quello messo peggio per la Champions League