Milan-Fiorentina Femminile, il match preview di ‘acmilan.com’

Nella giornata di domenica 26 marzo andrà in scena Milan-Fiorentina Femminile. Ecco il match preview di 'acmilan.com'

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) Un marzo davvero intenso si chiude, per le rossonere di Maurizio Ganz, con un nuovo appuntamento di una delle rivalità più sentite della Serie A femminile. Milan e Fiorentina, appaiate al quarto posto in classifica, tornano a incrociare i rispettivi cammini per la seconda giornata della Poule Scudetto, un incontro a cui ci avviciniamo con la nostra consueta Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

A fronte di un'assenza importante - Mascarello per squalifica - il Milan arriva all'appuntamento potendo contare sul rientro in gruppo di Kosovare Asllani, in gol nell'ultimo precedente tra le due squadre. La svedese è l'unica diffidata tra le fila delle rossonere, dove mancheranno le infortunate Dompig (vicina al rientro), Guagni, Jonušaitė e Rubio. Nell'ormai consueto 4-3-3 della squadra di Ganz si profilano diverse conferme rispetto al match della scorsa settimana a Vinovo, con Adami pronta a completare una mediana integrata da Dubcová e Grimshaw. Conferme in vista per la linea difensiva (Árnadóttir-Mesjasz-Nouwen-Thrige) e per il tridente offensivo integrato da Bergamaschi, Piemonte e Thomas.

"Un nuovo appuntamento importante contro la Fiorentina", così alla vigilia Mister Maurizio Ganz. "Mancano sette partite. Veniamo da una grande prestazione contro la Juventus che purtroppo non ha portato punti, siamo concentrati per dare battaglia al 100% per questa nuova sfida".

Queste le convocate rossonere: Babb, Fedele, Giuliani; Árnadóttir, Fusetti, Mesjasz, Nouwen, Semplici, Soffia, Thrige; Adami, Bahlouli, Cesarini, K. Dubcová, Grimshaw, Premoli, Vigilucci; Asllani, Bergamaschi, Piemonte, Thomas.

QUI FIORENTINA

Reduci da tre sconfitte di fila in campionato, e da 12 gol subiti nelle ultime quattro partite, le viola arrivano a Milano desiderose di invertire la rotta di un periodo difficile. Mister Panico non potrà contare su due squalificate - Alice Parisi e Annahita Zamanian - con altre due diffidate in Cafferata ed Eržen. Nell'ultimo match di campionato (il ko per 1-5 contro la Roma) le Viola hanno proposto un inusuale 3-5-2 con Hammarlund e Vero ad agire come coppia d'attacco. Punti fermi delle scelte domenicali dovrebbero comunque essere Schroffenegger in porta, Tortelli-Agard in difesa e Jóhannsdóttir a centrocampo oltre al sopracitato tandem offensivo.

"La partita di ritorno in Coppa Italia è stata una gara molto tattica come le altre sfide di questa stagione, a esclusione del 6-1", così, alla vigilia, Linda Tucceri Cimini. "Il punto di forza del Milan è sicuramente l'attacco: hanno giocatrici d'esperienza, molto veloci. Cercheremo di fare del nostro meglio per scalare posizioni, dobbiamo pensare partita dopo partita".

PRE-PARTITA

Al PUMA House of Football andrà in scena il quinto confronto diretto stagionale - tra tutte le competizioni - di quella che è rinominabile come "la sfida delle ex". Sono ben 10 le giocatrici delle due squadre con un passato nell'avversaria di giornata: sei per il Milan (Adami, Fedele, Piemonte, Vigilucci e le indisponibili Guagni e Mascarello) e quattro per la Fiorentina. Rossonere e viola sono le due squadre che in questo campionato hanno mandato in gol più giocatrici di nazionalità differente (otto a testa). Il Milan è la compagine che ha segnato più gol su palla inattiva (14), su sviluppo di un corner (8) e in seguito a un cross (11). Le due avversarie di giornata, inoltre, sono le squadre più prolifiche del campionato nel primo quarto d'ora di gioco, con sette gol segnati a testa.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Fiorentina verrà trasmessa in Italia in diretta alle 14.30 di domenica 26 marzo su TIMVision e Milan TV. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE

Per Milan-Fiorentina è stato designato l'arbitro Eugenio Scarpa, fischietto della sezione di Collegno che ha già diretto le rossonere in occasione di Milan-Como Women 3-3. Ad assistere il direttore di gara piemontese i guardalinee Ricciardi di Ancona e Lazzaroni di Udine; quarto uomo Gianquinto di Parma.

La 2ª giornata della seconda fase di Serie A femminile vedrà la Roma capolista osservare un turno di riposo. Milan-Fiorentina, invece, è stata anticipata sabato 25 marzo da Inter-Juventus, terminata 1-3 per le bianconere.

Questa l'attuale classifica della Poule Scudetto: Roma 51; Juventus* 46; Inter 35; Milan e Fiorentina 34. (* = una partita in più).