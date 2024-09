Milan-Fiorentina Femminile 1-2: il commento e classifica aggiornata

Al Puma House of Footballva in scena il match, valido per la seconda giornata del campionato Serie A Femminile 2024-25, fra Milan e Fiorentina. Le rossonere partono fortissimo e dopo neanche 3' ecco arrivare il gol che apre le marcature: Soffia sfonda sulla fascia sinistra e mette al centro un pallone che, seppur deviato, arriva sui piedi di Ijeh e viene ribadito in rete. La Viola, però, non ci sta e reagisce con voglia e tante idee di gioco. Le ragazze di De La Fuente insidiano la difesa rossonera fin quando, al 17', Bredgaard si inventa un eurogol al volo che riporta il risultato in equilibrio. La Fiorentina non si accontenta e, al 30', trova la rete del sorpasso, su calcio di rigore, firmata da Boquete, ex della partita. Dopo 2' di recupero, finisce il primo tempo fra Milan e Fiorentina.