Milan femminile, ufficiale l’acquisto di Yui Hasegawa | News

Milan femminile, ufficiale l’acquisto di una calciatrice

Colpo a sorpresa del Milan femminile. Come comunicato dal club rossonero, attraverso i propri account social, la società ha acquistato Yui Hasegawa, giocatrice della Nazionale giapponese.

Un acquisto importante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche mediatico, probabilmente per mettere ancora più in risalto il calcio femminile anche all'esterno. Ecco il comunicato del Milan: "Un colpo dal Sol Levante per le rossonere: diamo il benvenuto a Yui Hasegawa, giocatrice della Nazionale giapponese!".