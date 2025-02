Milan Femminile, ufficiale il rinnovo di Arrigoni: il comunicato

" AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Giorgia Arrigoni fino al 30 giugno 2028 . L'attaccante del Milan in questa stagione sportiva ha collezionato 15 presenze e realizzato 4 reti". Con questo comunicato il club rossonero ha annunciato il prolungamento del contratto della classe 2004 .

Un nuovo accordo, dunque, tra Arrigoni e il Milan. Secondo quanto ci risulta, si tratta soltanto del primo di altri rinnovi che verranno fatti nelle prossime settimane. Elisabet Spina - responsabile del Settore Femminile del Milan - infatti sta lavorando sul futuro. come dimostra la scelta di puntare su profili talentuosi come Arrigoni.