Milan Femminile, testa alla Roma: le immagini dell’allenamento (Foto)

Milan Femminile, le immagini dell’allenamento

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Il campionato di Serie A si ferma causa pausa delle nazionali, lo stesso non si può dire per il campionato femminile. In tal senso, il Milan sta preparando la gara contro la Roma in programma domenica 15 novembre alle ore 14:30. La squadra di Maurizio Ganz si sta preparando al meglio per l’impegno come testimoniato dal profilo ufficiale del Diavolo, che ha pubblicato alcuni scatti dell’allenamento odierno. Ecco le foto:

