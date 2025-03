Milan Femminile, Staskova: “Non sono stata ben accolta”. Ecco perché

"Da quando ho studiato a Praga, ho iniziato a giocare a calcio lì. Mi sono trasferita alla Juventus all'età di 18 anni. Dopo 3 anni di esperienza in Italia, è iniziata la mia avventura con l'Atletico Madrid in Spagna. Non è andata come mi aspettavo". Così Andrea Staskova, ex giocatrice del Milan Femminile, ha parlato della sua esperienza in Italia e con i rossoneri. Le sue parole riportate dal sito sabah.com.tr: "Poi sono andatq di nuovo a Milano perché pensavo che l'Italia sarebbe stata migliore per me. Ma non sono stata ben accolta da nessuna delle due squadre. Non mi piaceva il modo in cui si comportavano. Erano impazienti con me durante il mio infortunio.