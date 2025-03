Milan Femminile: sfida cruciale contro la Roma nella 4ª giornata della Poule Scudetto

Le campionesse in carica arrivano a questo incontro dopo un turno di riposo. Nelle due precedenti uscite in Poule Scudetto, una sconfitta (4-3 a Biella contro la Juventus) e una vittoria (2-1 sull'Inter, con la rete decisiva al 95' segnata da Di Guglielmo) che non hanno cambiato la sostanza di una classifica che vede la Roma terza, distante dalla vetta - e dalla possibilità di confermarsi con il terzo Scudetto consecutivo - ma con un buon margine per mantenere il piazzamento europeo. Importante anche la qualificazione in Finale di Coppa Italiaottenuta nella doppia sfida col Sassuolo. Le giallorosse hanno mostrato una buona forma, nonostante alcune difficoltà nelle trasferte recenti (una sola vittoria nelle ultime cinque partite di Serie A lontano dal Tre Fontane, col Napoli a dicembre). Nell'ultima uscita contro l'Inter, Spugna ha cambiato l'assetto tattico con un inconsueto 3-4-1-2 avanzando il giovane talento Dragoni rispetto alla posizione di Manuela Giugliano, capocannoniere di squadra con 10 reti in campionato e una delle tante ex dell'incontro. Nessuna squalificata o diffidata in casa giallorossa