Milan Femminile, riparte la Serie A: attesa per la sfida al Parma

Il Milan Femminile è pronto a ritornare in campo per disputare le sfide di Serie A e la prima avversaria sarà il Parma

Dopo il match di Coppa Italia dominato contro la Lazio per 0-7, è pronto a tornare in campo il Milan Femminile , che nel prossimo turno di Serie A affronterà il Parma . A presentare la sfida è stata la stessa società rossonera, attraverso il proprio sito ufficiale. Di seguito il comunicato completo.

Torna la Serie A femminile e si accende ancora di più il girone di ritorno della prima fase del campionato. Il Milan, dopo aver iniziato alla grande il 2023 con il 7-0 alla Lazio e la qualificazione ai Quarti di finale di Coppa Italia, ricomincia il proprio cammino in Serie A ospitando il Parma, fanalino di coda in classifica. Una gara importante per riprendere il cammino interrotto a Sassuolo, in programma domenica 15 gennaio alle 12.30 al PUMA House of Football - Centro Sportivo P. Vismara.