Milan Femminile, stanotte semifinale della Women’s Cup: ecco a che ora

Continuano gli impegni internazionali del Milan Femminile , impegnato a Louisville per la Women's Cup. Dopo l'esordio più che convincente, vinto 3-1 grazie al gol di Martina Piemonte e alla doppietta della nuova arrivata Kosovare Asllani , le rossonere giocheranno stanotte la semifinale del torneo.

Questa notte, infatti, alle 2 (ora italiana), la squadra di Maurizio Ganz se la vedrà contro le padrone di casa del Racing Louisville. L'altra partita vedrà di fronte Tottenham e OL Reign. Le finali si disputeranno il 20 agosto: bisognerà vedere se il Milan se la giocherà per alzare il trofeo al cielo oppure per il terzo posto.