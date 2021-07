Milan Femminile, seconda ufficialità di giornata: torna la Cortesi

Serena Cortesi, nell'ultima stagione in prestito all'Orobica Calcio Bergamo, rientra nella fila del Milan Femminile. Sarà in Prima Squadra

Seconda ufficialità di calciomercato odierna per il Milan Femminile di Maurizio Ganz dopo il rientro alla base di Guðný Árnadóttir, nell'ultima stagione in prestito al Napoli Femminile. La società rossonera, poco fa, ha infatti diramato un comunicato stampa per annunciare il ritorno di un'altra giocatrice alla casa madre.