Milan Femminile, sconfitta contro la Juventus: recap e tabellino

Il primo tempo si apre con grande equilibrio: nei primi 15 minuti poche occasioni, molto studio e ritmo controllato. Al 15' Fedele blocca sicura un cross di Haviken, mentre un minuto dopo Ijeh si gira bene in area ma il suo pallone non trova compagne. Il Milan prende campo e la Juve si chiude nella propria metà, ma le occasioni restano limitate. Al 24' Boattin va vicina al vantaggio con un tiro alto col destro. Le rossonere gestiscono bene il gioco e al 42' l'unica vera occasione: prima Mscarello appoggia per Arrigoni, tiro murato da Godo, e sul proseguo dell'azione Cernoia trova Ijeh a centro area ma il suo tiro a botta sicura viene murato da Kullberg. Al 45' rigore per la Juve per un leggero contatto Sorelli-Girelli: è la stessa numero 10 juventina che al 46' trasforma con freddezza spiazzando Fedele. Siamo sotto 1-0 all’intervallo.