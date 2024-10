Milan Femminile, domani c’è la Sampdoria: la carica della Bakker

Le doriane arrivano a Milano sulla scia di un inizio complesso - due pareggi e tre sconfitte - ma decise a invertire la rotta. I ko sono arrivati tutti contro squadre importanti del campionato (Inter, Fiorentina e Juventus) ma già nell'ultimo turno contro la capolista bianconera la Samp ha venduto cara la pelle non sfigurando. Nessuna squalificata per la compagine guidata da Davide Corti , che nelle ultime stagioni ha guidato la nostra Primavera e anche la Prima Squadra ed è un ex di giornata come Nora Heroum e Linda Tucceri Cimini .

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

In Italia, Milan-Sampdoria verrà trasmessa in diretta TV su DAZN dalle 12.30. Da non perdere la copertura su acmilan.com, l'account Instagram delle rossonere e AC Milan Official App dove, dal giorno successivo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.