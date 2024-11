Milan Femminile, la Roma è un lontano ricordo: ora bisogna ripartire forte

Al rientro dalla sosta, domenica 03/11 alle 18.00 le nostre ragazze affronteranno il Sassuolo al PUMA House of Football, attualmente fanalino di coda della classifica con un solo punto conquistato in sette partite. Una partita da approcciare nel modo giusto, ma anche un'occasione per ritrovare subito la vittoria e prepararsi agli impegni successivi, in Coppa Italia contro la Freedom e poi, di nuovo in Serie A, contro la Juventus.