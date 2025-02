Milan Femminile, rinnovo per il giovane talento: Renzotti rossonera fino a …

Una delle calciatrici più talentuose del Milan Femminile, in questo momento, è senza ombra di dubbio Monica Renzotti. La classe 2005 è arrivata in rossonero diversi anni fa, nella stagione 2019/2020, diventando un punto fermo del Milan Femminile Under 17. All'inizio di questa annata, invece, ha fatto il tanto atteso salto in prima squadra, dove ha finora collezionato 16 presenze condite da due assist. Nessun gol all'attivo per lei, che ha però ancora margini di crescita molto importanti.