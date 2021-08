Milan Femminile, Refiloe Jane in sede il giorno del rinnovo (FOTO)

Refiloe Jane, centrocampista sudafricana del Milan Femminile, ha rinnovato questa mattina il suo contratto fino al prossimo 30 giugno 2022

Jane, felice e sorridente, sarà ancora un punto di forza delle Rossonere in una stagione che, per le ragazze, sarà importante. Le vedrà, infatti, lottare per il primato in campionato e per la prima volta in Champions League.