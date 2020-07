Milan Femminile, preparazione nel vivo: le conferme e i nuovi acquisti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, e le sue compagne, da oltre 10 giorni sono tornate al centro sportivo ‘Vismara’ ad allenarsi per preparare la nuova stagione, che avrà inizio il 22 agosto con l’avvio del campionato.

Prima di allora le Rossonere, guidate per il secondo anno consecutivo da Maurizio Ganz e dal suo staff, da sabato 25 luglio a martedì 4 agosto, saranno in ritiro a Tarvisio. Le sedute di allenamento si svolgeranno presso il campo polisportivo comunale, mentre alloggeranno all’Hotel Spartiacque nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti.

Per quanto riguarda la squadra, sono al momento otto i nuovi ingressi che porteranno ulteriore esperienza e valore a una rosa già competitiva e di alto livello: Selena Dalia Babb (portiere), Laura Agard e Giorgia Spinelli (difensori), Christy Grimshaw e Caroline Rask (centrocampiste), Natasha Dowie (attaccante). Oltre a loro sono state aggregate alla Prima Squadra Carolina Morleo e Maria Vittoria Nano, provenienti dal Settore Giovanile rossonero.

Confermato dunque l’assetto del gruppo dello scorso anno con Valentina Giacinti, Valentina Bergamaschi, Laura Fusetti, Lidija Kuliš e le conferme di Maria Korenciova e Alessia Piazza in porta, Francesca Vitale, Federica Rizza, Linda Tucceri in difesa, Refiloe Jane, Dominika Čonč, Claudia Mauri a centrocampo, Deborah Salvatori Rinaldi, Miriam Longo e Sara Tamborini in attacco. Rimangono tesserate per il Milan le attaccanti Isabel Cacciamali e Anita Coda, entrambe in prestito al Cittadella per la stagione 2020-21.

Forte entusiasmo nel gruppo, pronto a riscattare la terza posizione in classifica nell’ultimo campionato – a causa di un calcolo matematico dopo la sospensione definitiva per l’emergenza Covid-19 – a raggiungere l’accesso alla Champions League e a combattere per tutte le competizioni, a partire dalla Supercoppa Italiana che si disputerà a gennaio. INTANTO SI SCOPRONO I MOTIVI PER CUI È STATO CONFERMATO STEFANO PIOLI ALLA GUIDA DEL DIAVOLO >>>

