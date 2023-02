Milan Femminile, Piemonte: “Dobbiamo vincerle tutte e dobbiamo crederci”

Milan Femminile, le parole di Martina Piemonte sulle difficoltà del campionato

"Il campionato è diverso, è ancora più difficile. C'è un'altra parte in cui si sfideranno le prime 5 e le ultime 5. È lungo, ancora non è finito e, per carità, finora non abbiamo fatto il nostro meglio, ma finché l'arbitro non fischia la partita non è finita e lo stesso vale per il campionato. Fino all'ultimo dobbiamo crederci e dobbiamo vincerle tutte perché siamo il Milan e questo non ce lo dimentichiamo mai".