Milan Femminile, Piemonte: “La Juventus sarà diversa dall’andata”

Martina Piemonte, attaccante del Milan Femminile, ha parlato della partita contro la Juventus e di come sarà diversa rispetto all'andata

Intervenuta ai microfoni di Milan TV, l'attaccante rossonera Martina Piemonte ha rilasciato una lunga intervista in cui ha toccato tanti argomenti. Uno dei tanti temi toccati dalla centravanti rossonera è stato quello relativo alla prossima avversaria, la Juventus, che lei si aspetta diversa dalla gara di andata. Di seguito le sue parole.

Milan Femminile, Martina Piemonte sulla Juventus

“È una grandissima squadra. All’andata abbiamo vinto, ma sicuramente non sarà la stessa Juve perché si è ripresa molto bene e anche l’ultima partita ha vinto 5-0 contro la Samp. Sicuramente sarà una gara molto difficile in casa loro, ma noi la prepareremo al meglio per portarci a casa i 3 punti che ci sono mancati nel derby“. Calciomercato, Milan beffato: ecco dove andrà Aouar.