Milan Femminile, Piemonte: “Le ultime quattro partite saranno tutte finali”

Milan Femminile, le parole di Martina Piemonte

"Dopo due o tre derby che abbiamo perso era ora di riportare il derby di Milano in casa nostra, al Vismara. Abbiamo dato tutto dal primo minuto fino all'ultimo e ci meritiamo questa vittoria. Sicuramente ci mancano le ultime quattro partite e saranno tutte delle finali. Contro la Juventus diamo sempre il nostro meglio e spero tanto che daremo tutto come oggi. L'appetito vien mangiando e in queste ultime quattro partite ci divertiamo come abbiamo fatto oggi".