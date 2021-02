Milan Femminile, la foto della prima squadra

Dopo quella scattata dal Milan maschile qualche settimana fa, oggi è stato il turno della squadra femminile per la foto di squadra. La formazione di Maurizio Ganz si è riunita al completo per la bella foto della stagione 2020-21, che vede le rossonere al secondo posto in classifica dietro di 3 punti dalla Juventus.

