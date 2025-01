Il Milan Femminile travolge il Napoli: 6-0 e corsa alla poule scudetto riaperta

Il dominio del Milan prosegue e al 30’ un fallo di mano in area partenopea regala un rigore alle padrone di casa. Dal dischetto Dompig è glaciale e firma la sua doppietta personale, portando il risultato sul 3-0. La gara diventa un vero incubo per il Napoli: sei minuti più tardi, Arrigoni parte in slalom superando la difesa avversaria e chiude l’azione con un preciso diagonale nell’angolino sinistro per il 4-0.