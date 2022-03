Milan Femminile, Morace: “Con la Juve due cose possono fare la differenza”

Carolina Morace, ex allenatrice del Milan Femminile, ha parlato della semifinale di Coppa Italia tra le rossonere e la Juventus. Le dichiarazioni

Domani al via le semifinali di Coppa Italia con Milan-Juventus, le bianconere sono in calo? "Forse l’impegno di Champions toglie alla Juve qualche attenzione, anche se la sfida al Lione parte impari e non ci sono grosse pressioni sulle bianconere. Io ho visto la partita con l’Empoli e la Juve mi sembrava in forma".