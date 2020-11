Milan Femminile LIVE: Milan-Roma 0-0, fine primo tempo

LIVE MILAN-ROMA FEMMINILE

45′ – Fine primo tempo, partita non troppo divertente, per ora è 0-0.

41′ – Occasione Roma: Giugliano conclude a lato di pochissimo.

13′ – Tiro dalla lunga distanza per le giallorosse, para facile Korenciova

1′ – Inizia la partita

Quasi tutto pronto, a breve si comincia!

MILAN-ROMA FEMMINILE: LA FORMAZIONE INIZIALE

Milan (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Fusetti, Agard; Rizza, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri Cimini; Giacinti, Dowiw

MILAN NEWS – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al Centro Sportivo Vismara, dove tra poco, alle ore 14:30, si disputerà Milan-Roma, gara valida per l’8^ giornata del campionato di Serie A Femminile. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match delle Rossonere allenate da Maurizio Ganz.

