Milan Femminile, le rossonere protagoniste sul canale ufficiale

Una maratona di contenuti nel weekend in attesa della Finale di domenica sera per la squadra del Milan Femminile. Ecco gli appuntamenti.

Una maratona su Milan TV per chiudere il cerchio, insieme: il Club channel rossonero vi aspetta nell'ultimo weekend di maggio con una due giorni dedicata alla squadra femminile di Mister Ganz, attesa dallo storico appuntamento di domenica sera al Mapei Stadium per la Finale di Coppa Italia contro la Roma .

Si parte sabato con la conferenza stampa del tecnico in diretta da Milanello alle ore 14.00; in serata, a partire dalle 19.00, la replica della conferenza e poi il doppio appuntamento con i due Derby di campionato stravinti da Giacinti e compagne.

Sarà però domenica la giornata fulcro della maratona: dalle 10.30 gli speciali dedicati alle nostre giocatrici e una selezione delle più significative partite del Milan Femminile di questa annata, in particolare quelle con Roma e Sassuolo, decisive per la qualificazione alla Champions League. Per finire, dalle 16.30, la replica del doppio Derby in Semifinale che ha portato alla qualificazione per l'ultimo atto della Coppa Italia Femminile. E ovviamente in prime time, dalle 20.30, la diretta di Milan-Roma con la telecronaca del nostro Francesco Specchia da Reggio Emilia.