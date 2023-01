Milan Femminile, le ragazze di Ganz all’esame Parma: il comunicato

Il Milan ha emesso un comunicato di presentazione della sfida tra le rossonere di Maurizio Ganz e il Parma Femminile

Fabio Barera

Il Milan Femminile, allenato da Maurizio Ganz, è pronto a tornare in campo dopo la vittoria rotonda contro la Lazio per 0-7 e lo farà contro il Parma. Di seguito il comunicato ufficiale del Milan in merito.

Milan Femminile, Parma primo avversario alla ripresa in Serie A — (fonte: acmilan.com)

Dopo un mese di stop, torna anche la Serie A Femminile. Il 2023 delle rossonere è iniziato con un netto successo in Coppa Italia, 7-0 sulla Lazio, che è valso il passaggio ai Quarti di finale della competizione. Ora il campionato, che tra gennaio e febbraio esaurirà le ultime sei giornate della prima fase, anticamera delle due Poule (Scudetto e salvezza) che esprimeranno i verdetti di questa annata. Il programma di questa 13ª giornata prevede Milan-Parma, in programma alle 12.30 di domenica.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

L'anno nuovo, dicevamo, è iniziato con il piede giusto per la formazione di Mister Ganz, che ora è chiamata a confermare le buone indicazioni anche in campionato. Al Vismara arriva il Parma, fanalino di coda della classifica dopo 12 partite. Le rossonere si presentano praticamente al completo, le uniche defezioni sono quelle di Grimshaw, delle due infortunate di lungo corso Rimantė Jonušaitė e Silvia Rubio Ávila e della nuova arrivata Chanté Dompig. Due giocatrici in diffida: Guðný Árnadóttir e Kosovare Asllani. A sei giornate dal termine della prima fase, le rossonere hanno messo in cassaforte una posizione tra le prime cinque ma possono ancora cercare di scalare posizioni in graduatoria.

Queste le rossonere convocate in vista del match: Babb, Fedele, Giuliani; Árnadóttir, Carage, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Soffia, Thrige, Zanini; Adami, K. Dubcová, Mascarello, Vigilucci; Asllani, Bergamaschi, M. Dubcová, Piemonte, Sevenius, Thomas.

Così Maurizio Ganz alla vigilia del match: "Dopo l'ottima partita in Coppa con la Lazio ci attende una partita non semplice in campionato. Pensiamo a far bene con il Parma, daremo il massimo per poi prepararci a due settimane molto intense".

QUI PARMA

La formazione ducale è cambiata molto rispetto alla partita del girone d'andata: la prima novità è in panchina, perché dai primi di novembre a Fabio Ulderici è subentrato Domenico Panico. Gli ultimi giorni sono stati molto movimentati anche a livello di mercato: alla rosa si sono aggiunte Brscic e Arcangeli, entrambe dalla Juventus, e Margrét Árnadóttir, islandese classe 1999. Ha salutato, invece, il difensore Caiazzo. Nel match di Coppa Italia, il Parma ha strappato un confortante 1-1 contro l'Inter, un risultato che però non ha evitato l'eliminazione pur rinfrancando la formazione, che ora cercherà conferme in campionato.

PRE-PARTITA

Le rossonere hanno vinto la prima partita dell'anno in Serie A in tre occasioni su quattro, ma non hanno trovato il successo nelle ultime due partite casalinghe: 3-3 con il Como e 0-2 con la Roma, nella storia rossonera non è mai accaduto di restare tre partite senza vittoria. Si affrontano in questa gara la squadra che ha segnato più reti su palla inattiva nel campionato in corso – il Milan (otto) incluse le sei (record) su sviluppi di calcio d'angolo – e quella che ne ha subite di più da fermo nel torneo (il Parma, 10, di cui tre da corner).

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Parma sarà trasmessa, a partire dalle 12.30, su TIMVision e su Milan TV. Da non perdere la copertura del match su acmilan.com, i canali social rossoneri e su AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE TIM

Sarà Luca Angelucci di Foligno a dirigere la sfida del PUMA House of Football. Della stessa sezione anche i due assistenti: Stefano Camilli ed Elia Tini Brunozzi. Quarto uomo Francesco Comito di Messina.

La tredicesima giornata della Serie A Femminile si è aperta oggi, sabato 14 gennaio, con tre sfide: Como-Pomigliano 0-1 e Inter-Sampdoria 4-0 alle 12.30, a cui seguirà il big match Fiorentina-Roma alle 14.30. Due i match previsti per domenica 15: Milan-Parma alle 12.30 e Juventus-Sassuolo alle 14.30.

Questa la classifica della Serie A TIM: Roma 30; Juventus 27; Fiorentina, Inter* 25; Milan 19; Pomigliano* 13, Sassuolo, Sampdoria* e Como Women* 10; Parma 6. (* una partita in più)