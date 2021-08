Milan Femminile, la terza maglia indossata da Veronica Boquete

Nei giorni scorsi il Milan ha presentato la terza maglia. Tra le modelle per la squadra femminile Valentina Giacinti e Veronica Boquete

Nei giorni scorsi il Milan ha presentato la terza maglia: tra le modelle per la squadra femminile Valentina Giacinti e Veronica Boquete. Divisa nera con i bordi rossi. Al centro, sul petto, la scritta AC MILAN in rosso circondata da due linee rosse e gli sponsor tecnici Puma, col simbolo in rosso e Emirates – Fly Better in bianco. L’intera divisa è ricoperta dallo stemma della squadra di Milano ripetuto più volte che quasi si mimetizza con il nero della divisa. In basso il video condiviso dal profilo Instagram del Milan. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Milan: qui tutte le dichiarazioni