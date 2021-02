Milan Femminile, la FIGC esalta l’assist di Boquete: “Meraviglioso” (Video)

Milan Femminile, l’assist di Boquete è ‘meraviglioso’

Che Veronica Boquete sia una giocatrice di una categoria superiore lo dice il curriculum. Il Milan Femminile, per il salto di qualità, ha giustamente puntato sua vera e proprio icona mondiale. In occasione della vittoria contro San Marino, la numero 87 rossonera si è resa protagonista di un assist pazzesco per il momentaneo 3-1 Natasha Dowie. Un suggerimento che non è passato inosservato alla FIGC Femminile che, attraverso il proprio profilo Twitter, ha definito ‘fantastico, meraviglioso e straordinario’ questo gesto tecnico. Ecco il video.

