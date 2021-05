Milan Femminile, Jane “Felici per la Champions. Ma c’è ancora una finale”

Refiloe Jane, centrocampista sudafricana del Milan Femminile, ha commentato la qualificazione delle Rossonere in Champions League

"Non era facile, niente che vale la pena è facile. Siamo felicissime come squadra. Abbiamo lavorato tanto e ci siamo sacrificate molto per questa qualificazione, ma non è ancora finita, manca ancora una partita per finire la stagione e una finale da giocare. Guardiamo avanti alle prossime partite".