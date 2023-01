Milan Femminile, ecco la preview del derby contro l’Inter

Il Milan Femminile atteso dal Derby contro l'Inter: ecco la guida ufficiale alla partita prevista per domani

Emiliano Guadagnoli

(fonte: acmilan.com) - Le rossonere alla prova del Derby: sabato 28 gennaio al PUMA House of Football alle ore 14.30 si gioca la seconda stracittadina stagionale, che arriva in un momento particolarmente positivo e allo stesso tempo impegnativo per la squadra. C'è tanta voglia di far bene in quella che è, per prestazioni e risultati, la fase più propizia della stagione, almeno finora. Si affrontano due formazioni molto vicine in classifica e pronte a sfidarsi a viso aperto. Avviciniamoci alla partita con la nostra consueta Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Il momento che sta attraversando la formazione di Ganz è indubbiamente positivo e ora andrà certificato anche contro formazioni di alto livello. La prima è l'Inter di Rita Guarino: sono tante le motivazioni per far bene in questa partita, la quartultima della regular season di questa stagione: c'è un 4-0 dell'andata da vendicare, un sorpasso in classifica da operare e una striscia positiva da proseguire. Tra campionato e Coppa Italia, sono 5 i successi consecutivi delle rossonere, tutti con la porta inviolata. Nell'impegno di mercoledì con la Fiorentina ha debuttato il nuovo acquisto Aniek Nouwen, che sarà a disposizione anche nel Derby: non ci saranno invece Dompig, Rubio e Jonušaitė, che stanno lavorando per recuperare dai rispettivi infortuni.

Queste le rossonere convocate in vista del match: Babb, Fedele, Giuliani; Árnadóttir, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Nouwen, Soffia, Thrige; Adami, Cesarini, K. Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Asllani, Bergamaschi, M. Dubcová, Piemonte, Thomas.

Così Maurizio Ganz alla vigilia del match: "Il Derby è sempre una partita particolare, va vissuta totalmente, sappiamo che sarà difficile per noi ma anche per loro. Ci auguriamo di vedere un bel calcio e che sia una partita degna di una stracittadina".

QUI INTER

La squadra nerazzurra conserva un punto di margine sul Milan in classifica e, in campionato, è reduce dall'1-1 casalingo contro il Como Women. Nell'impegno infrasettimanale di Coppa Italia, invece, è arrivata una vittoria per 3-2 sulla Sampdoria. Mister Rita Guarino dovrà fare a meno di Gloria Marinelli, operata al ginocchio nelle settimane scorse, e di Anja Sønstevold, anch'essa alle prese con un infortunio al ginocchio. Ha già invece debuttato, a gara in corso contro il Como Women e dall'inizio contro la Samp, il nuovo acquisto Frederikke Thøgersen, arrivata all'Inter dal Rosengård. I pericoli principali arriveranno sicuramente dal reparto offensivo, che con Ajara Njoya, Chawinga, Bonetti e Polli è capace di far male a qualunque retroguardia.

Alla vigilia del match, ai microfoni di Inter TV, ha parlato Ajara Njoya: "La partita contro il Milan sarà molto difficile, sappiamo che sono una buona squadra, rispettiamo tutti i nostri avversari ma noi lavoriamo sempre per migliorarci perchè siamo consapevoli della nostra forza e cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio".

PRE-PARTITA

Nei 7 incontri di Serie A tra Milan e Inter sono state segnate complessivamente 27 reti, una media di 3.8 a partita: 16 di queste (il 59%) dalle rossonere. Il Milan è, con la Fiorentina, una delle due squadre che hanno segnato più gol nei primi 15' di gioco in questo campionato (sei a testa); l’Inter è però, con la Juventus, una delle due che in questo intervallo temporale ne hanno subiti meno (appena uno, l'11 settembre contro la Juventus). Il Milan ha vinto senza subire gol le ultime tre gare di Serie A e potrebbe centrare quattro clean sheets consecutivi nella competizione per la prima volta dal periodo tra novembre 2020 e gennaio 2021 (quattro e quattro vittorie in quel caso).

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Inter sarà trasmessa, a partire dalle 14.30, su LA7, TIMVision e su Milan TV. Da non perdere la copertura del match su acmilan.com, sui canali social rossoneri e su AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE TIM

Sarà Sajmir Kumara di Verona a dirigere la sfida del PUMA House of Football. Ad assisterlo Marco Cerilli di Latina e Giulia Tempestilli di Roma 2, quarto uomo Michele Buzzone di Enna.

La quindicesima giornata della Serie A Femminile si apre oggi, sabato 28 gennaio, con due sfide: Fiorentina-Pomigliano e Milan-Inter, entrambe in programma alle 14.30. Tre match previsti per domenica 29: Juventus-Sampdoria alle 12.30, Parma-Como e Roma-Sassuolo alle 14.30.

Questa la classifica della Serie A TIM: Roma 36; Juventus 31; Fiorentina 28; Inter 26; Milan 25; Pomigliano 13; Sassuolo e Como 11; Sampdoria 10; Parma 6. Calciomercato Milan – Possibile un nuovo tentativo per Zaniolo?