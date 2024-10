Milan Femminile, raggiunti i 100mila follower su Instagram

Questo traguardo arriva in un momento in cui il calcio femminile sta guadagnando sempre più visibilità. L'aumento dei follower riflette non solo il successo della squadra sul campo, ma anche l'attenzione crescente verso il calcio femminile in generale. Il club rossonero ha dimostrato un forte impegno nel promuovere la propria sezione femminile, e questo traguardo è solo il primo di una lunga serie. Con l'obiettivo di continuare a crescere e attrarre nuovi tifosi, il Milan Femminile può guardare al futuro con molto ottimismo. LEGGI ANCHE: Milan-Udinese, la rivoluzione di Fonseca: tre cambi importanti in formazione >>>