Milan Femminile, Grimshaw: “Anno difficile per me. Non vedo l’ora di …”

Milan Femminile, Grimshaw da brividi dopo l'infortunio: le sue parole

"E' stato un anno difficile per me, ma ho sentito la vicinanza della squadra, dei tifosi e del Club. A parte il risultato sono molto grata e molto contenta di aver giocato oggi. Partita? Il primo abbiamo dominato, ovviamente sappiamo che loro sono pericolose in contropiede, abbiamo sofferto un po', però dobbiamo imparare e migliorare sempre e lo faremo. Adesso non vedo l'ora di poter aiutare la squadra sia in panchina sia in campo. Testa alla prossima, iniziamo domani".