Milan femminile, Giuliani: “Tre punti importantissimi” | News

Tutta la soddisfazione di Laura Giuliani, portiere del Milan femminile, dopo il successo in campionato delle rossonere contro la Sampdoria

Ieri pomeriggio il Milan femminile ha battuto sul campo dello stadio 'Garrone' di Bogliasco la Sampdoria per 1-0, grazie alla rete di Greta Adami. Il portiere delle rossonere, Laura Giuliani, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post dove esprime tutta la sua soddisfazione dopo il successo in trasferta. "CARATTERE: parte integrante di noi. 3 punti importantissimi, INSIEME", queste le parole apparse sull'account della classe 1993.