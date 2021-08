Milan Femminile, Giuliani: “Esordio da ricordare, obiettivo non raggiunto”

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha commentato sui profili social l'esordio in Champions League contro lo Zurigo

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha commentato sui suoi profili social l'esordio in Champions League, con la vittoria contro lo Zurigo. Queste le sue parole, su Instagram, dopo il successo ed il passaggio del turno contro gli svizzeri: "Esordio da ricordare, ma l'obiettivo non è ancora raggiunto. C'è da lavorare. Testa e gambe all'Hoffenheim".