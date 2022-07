Milan femminile, due rossonere candidate al Golden Foot 2022

Non solo Olivier Giroud, anche due giocatrici del Milan femminile sono tra le 50 candidate al premio Golden Foot 2022 nella categoria riservata alle donne. Si tratta di Kosovare Asllani e Laura Giuliani. La svedese è appena arrivata al Milan, mentre il portiere rossonero ha disputato da titolare gli Europei 2022, venendo eliminata ai gironi con l'Italia. Ricordiamo che il Golden Foot, sia a livello maschile che femminile, viene consegnato annualmente da ormai svariati anni nel Principato di Monaco al giocatore o alla giocatrice (over 28) che meglio si è distinto/a per emeriti sportivi o personalità nella stagione. Le due calciatrici del Milan femminile sono pienamente in corsa. Difesa, il piano alternativo del Milan: le ultime news di mercato >>>