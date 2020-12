Milan Femminile, gioia contro la Fiorentina: la Juventus rimane a +3

Milan Femminile, vittoria contro la Fiorentina

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Partita difficile per il Milan Femminile contro la Fiorentina. Le ragazze di Maurizio Ganz riescono ad avere la meglio grazie ad un gol di Giorgia Spinelli, che raccoglie un bel suggerimento di Linda Tucceri Cimini su punizione. Una vittoria che permette alle rossonere di consolidare il secondo posto in classifica, visti i tre punti della Juventus nella trasferta di Napoli. Le bianconere, in svantaggio, ribaltano il risultato grazie ai gol di Maria Alves e Girelli. Oggi Pink Bari-Sassuolo, con le neroverdi che proveranno a rimanere in scia delle rossonere. La classifica:

Juventus 27 *

Milan 24 *

Sassuolo 19

Empoli Ladies 13

Fiorentina 13 *

Roma 12

Inter 11

Florentia 9

Hellas Verona 7

San Marino 5

Bari 3

Napoli 1*

Le squadra con il segno (*) hanno una partita in più.

