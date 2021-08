Milan Femminile, Giacinti: “Sono super felice. Voglio alzare l’asticella”

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, ha parlato alla fine della partita di Champions League contro lo Zurigo. Le dichiarazioni

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, ha parlato alla fine della partita di Champions League contro lo Zurigo. Le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Sono super contenta prima perché volevamo vincere a tutti i costi per fare un esordio positivo. All'inizio eravamo contratti dall'emozione, non è facile giocare in Champions, ci sono giocatrici di altissimo livello. Fare gol è sempre importante, quest'anno voglio alzare l'asticella e sbagliare il meno possibile".