Milan Femminile, Giacinti: “Più scaramantica di Inzaghi, orgogliosa del record”

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il canale ufficiale Twitch dei rossoneri

Sul 4-1 come il 6-0 del 2001

"È cambiato tantissimo, le partite stanno diventando più dure. C’è più competizione, le partite non sono più scontate. Dopo il Mondiale c’è stata un’esplosione. Siamo contente ma vogliamo fare ancora tanto per far crescere questo movimento".