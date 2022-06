Milan Femminile, Giacinti: “Mi ha disturbato cambiare maglia a gennaio”

Valentina Giacinti , attaccante di proprietà del Milan Femminile, ha parlato del suo trasferimento alla Fiorentina avvenuto a gennaio. I problemi con Maurizio Ganz hanno portato ad una clamorosa spaccatura che non ha reso possibile il prosieguo dell'avventura con il Milan, al quale è legata da un contratto fino al 2024. Quale sarà il suo futuro? Giacinti, ai microfoni di 'Sky Sport', non vuole pensare al mercato e si dice concentrata soltanto all'Europeo Femminile. Queste le dichiarazioni.

"Mi ha disturbato un po' cambiare a gennaio, ma sono maturata in questi sei mesi. Non mi sta toccando nulla, sto pensando solo all'Europeo e non al mercato. La squadra in cui giocherò sarà quella che sarà. Fisicamente sto benissimo, ho recuperato al 100% e ringrazio la Fiorentina che mi ha aiutato molto a essere qui".