Milan Femminile, Ganz: “Sogno lo scudetto sin dal primo giorno”

Il Milan Femminile riproverà a giocarsi le proprie carte in vista della prossima stagione e Maurizio Ganz punta in alto: obiettivo scudetto. Queste le parole del tecnico ed ex attaccante a DAZN: "Sogno lo scudetto dal primo giorno che sono arrivato qui alla guida del Milan Femminile. E lo sogna anche la società, oltre ovviamente alla ragazze che se lo meriterebbe per come lavorano. Ogni anno incontriamo una Juventus sempre più forte, è sempre lei la squadra da battere. Anche le altre si stanno rinforzando per batterla. Noi ci proveremo".