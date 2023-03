Milan Femminile, Ganz: “Roma in forma: il ritorno sarà una battaglia”

Il tecnico del Milan Femminile Maurizio Ganz , in seguito al successo contro la Roma in Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Milan TV, sottolineando come il ritorno sarà complicato perché le giallorosse sono in forma. Di seguito le sue parole.

Milan Femminile, le parole di Maurizio Ganz

"Al ritorno sarà una battaglia perché abbiamo visto la Roma, è una squadra in forma e ha grandi giocatrici, oltre ad essere meritatamente in testa al campionato. Spero di recuperare qualche giocatrice, ne mancano cinque, almeno una o due spero di recuperarle. Altrimenti andremo a dare battaglia come oggi e a far vedere che il Milan non è mai morto ed è sempre presente". Milan, occhi su un bomber della Premier League >>>