Milan femminile, Ganz: “La Roma, nonostante la sconfitta, rimane favorita”

Domani pomeriggio il Milan femminile affronterà la Roma nella gara di ritorno delle semifinali della Coppa Italia. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rossonero ha pubblicato sul proprio sito le dichiarazioni rilasciate alla vigilia del delicato incontro di Maurizio Ganz. "Sarà una partita importante e bella da giocare" - il commento alla vigilia di Mister Ganz. "Andiamo a giocare il secondo tempo di una sfida sicuramente avvincente. La Roma, nonostante la sconfitta di settimana scorsa, è comunque favorita ma noi scenderemo in campo come sempre per dare il massimo e puntare alla Finale". Intanto, di seguito, le convocate per la partita di domani, in programma alle 14.30 al 'Tre Fontane'.