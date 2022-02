Milan Femminile, Ganz in ansia: tre giocatrici a rischio per Sassuolo

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, è preoccupato da tre, possibili defezioni per il big match della zona Champions. Il punto

Daniele Triolo

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, vive giorni di ansia. 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come Alia Guagni e Martina Piemonte abbiano lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale Italiana, che domani giocherà la finale dell'Algarve Cup, per far ritorno a Milano.

Questo perché il jolly e l'attaccante del Milan Femminile di Ganz si sono infortunate. Risentimento al polpaccio per la Guagni, collaterale del ginocchio sinistro per la Piemonte. La prima può tentare il recupero per Sassuolo-Milan, importante impegno della Serie A Femminile, con vista sulla qualificazione in Champions League, in programma sabato pomeriggio. Più grave e sicuramente fuori dai giochi la seconda.

Inoltre, Ganz potrebbe essere costretto a rinunciare anche a Christy Grimshaw, pure lei acciaccata dopo gli impegni con la sua Scozia. Tutti questi inconvenienti non ci volevano proprio in un momento in cui le Rossonere devono serrare le fila e cercare di vincere più partite possibili da qui a fine stagione. Offerta Milan per un bomber della Liga! Le ultime news di mercato >>>

