Milan Femminile, Ganz non vuole passare in nerazzurro | PM News

Nelle scorse ore vi avevamo raccontato di un possibile passaggio di Ganz all'Inter, ma il tecnico non ha intenzione di cambiare.

Stefano Bressi

Nella serata di ieri vi avevamo raccontato di come Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, potesse passare all'Inter Femminile la prossima stagione. I nerazzurri, infatti, stavano pensando proprio a Ganz nel caso in cui Rita Guarino, attuale allenatrice nerazzurra, fosse chiamata ad allenare la Nazionale (ha una clausola liberatoria in tal caso). Ovviamente il tutto condizionato all'addio di Milena Bertolini, che sta pensando seriamente di lasciare le azzurre dopo gli Europei, soprattutto in caso di risultato negativo.

Ebbene, secondo quanto appreso da noi di PianetaMilan.it, se il domino dovesse effettivamente scatenarsi, potrebbe fermarsi proprio su Ganz, che potrebbe restare in rossonero. L'allenatore milanista non ha intenzione di passare all'Inter anche se i nerazzurri si facessero avanti e, anzi, vorrebbe proseguire l'avventura in rossonero. Ecco perché presto potrebbe dunque anche arrivare il rinnovo di contratto, che è in scadenza a fine anno. Anche dal Milan c'è la volontà di proseguire insieme e, quindi, si avvicina la sua permanenza.

Una situazione che, quindi, potrebbe anche andare a influenzare il futuro di Valentina Giacinti, che ora è in prestito alla Fiorentina Femminile, ma che difficilmente tornerà in rossonero. Lei stessa aveva svelato che Paolo Maldini le avrebbe promesso di riparlarne a fine stagione, ma con la permanenza di Ganz è quasi impossibile che resti. Potrebbe quindi passare alla Roma Femminile il prossimo anno. Segui in diretta la partita del Milan di questa sera >>>

